صحة بيشة: فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة مولودة تبلغ من العمر ٩ أيام بمستشفى الولادة والأطفال

المناطق_بيشة

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر ٩ أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة، ووضع الطفلة على اجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر.

وتمكن الفريق الطبي بفضل الله تعالى من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح .

وقد غادرت المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

وتكون الفريق الطبي من :

الدكتور/حسين عتودي، ود. نجوى استشارية انف واذن وحنجرة، د. جابر الفيفي ، و د.أنيس استشاريي عناية حديثي الولادة ، د.حميد استشاري التخدير ، محمد الدعرمي فني التخدير .