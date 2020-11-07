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صحة بيشة: فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة مولودة تبلغ من العمر ٩ أيام بمستشفى الولادة والأطفال

صحة بيشة: فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة مولودة تبلغ من العمر ٩ أيام بمستشفى الولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=919560
المناطق_بيشة

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر ٩ أيام تعاني من انسداد عظمي خلقي كامل في الأنف يمنعها من التنفس والرضاعة بشكل طبيعي مع ضعف وليونة شديدة لغضاريف الحنجرة، ووضع الطفلة على اجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، والتي صاحبها ضعف عام وانخفاض شديد في الوزن والتهاب حاد في الصدر.

وتمكن الفريق الطبي بفضل الله تعالى من التدخل في الوقت المناسب بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح .
وقد غادرت المستشفى بعد تعافيها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

وتكون الفريق الطبي من :
الدكتور/حسين عتودي، ود. نجوى استشارية انف واذن وحنجرة، د. جابر الفيفي ، و د.أنيس استشاريي عناية حديثي الولادة ، د.حميد استشاري التخدير ، محمد الدعرمي فني التخدير .

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