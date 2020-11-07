احدث الأخبار

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية
أبرز المواد
 “الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري
أبرز المواد
 “شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة
أبرز المواد
 جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية
أبرز المواد
 صحة بيشة: فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة مولودة تبلغ من العمر ٩ أيام بمستشفى الولادة والأطفال
أبرز المواد
 أمانة ملتقى مكة الثقافي تعلن عن استقبال 411 مبادرة
أبرز المواد
 التعليم :تمنع منسوبيها من نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 بايدن على تويتر: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة
أبرز المواد
 وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة
أبرز المواد
 استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم
أبرز المواد
 سولشاير ينتقد بعنف جدول مباريات الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 ترامب يغرّد مجددا: فزت في الانتخابات بفارق كبير
أبرز المواد
واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

أبرز المواد
“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

أبرز المواد
“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

أبرز المواد
جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية

جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية

أبرز المواد

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=919572

شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها ، حيث استقبلت الواجهة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عدد 7248 من السيارات وكذلك عدداً كبيراً من الزائرين والمتنزهين .
وأضاف “الحميدي” أن بلدية الساحل برئاسة الأستاذ “علي بن سعيد آل جلبان” تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مبيناً أنه قد شارك في هذه الجهود عدد 100من العمال و30 من المشرفين و15المراقبين باستخدام 8 عربات قلوف لسرعه التنقل .
وشكر “الحميدي ” رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث ولله الحمد ، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكّن الواجهة من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين .

روابط ذات صلة

“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري
“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة
جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية

جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*