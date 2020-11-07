احدث الأخبار

“النصر” يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى “القادسية”
أبرز المواد
 واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية
أبرز المواد
 “الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري
أبرز المواد
 “شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة
أبرز المواد
 جائزة عالمية للمملكة لتمكين المرأة في الريادة التقنية
أبرز المواد
 صحة بيشة: فريق طبي يتمكن من إنقاذ حياة مولودة تبلغ من العمر ٩ أيام بمستشفى الولادة والأطفال
أبرز المواد
 أمانة ملتقى مكة الثقافي تعلن عن استقبال 411 مبادرة
أبرز المواد
 التعليم :تمنع منسوبيها من نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 بايدن على تويتر: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة
أبرز المواد
 وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيساً للولايات المتحدة
أبرز المواد
 استمرار أعمال البناء بمخطط “درة العيون” في القصيم
أبرز المواد
 سولشاير ينتقد بعنف جدول مباريات الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
“النصر” يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى “القادسية”

“النصر” يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى “القادسية”

أبرز المواد
واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

أبرز المواد
“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

أبرز المواد
“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

أبرز المواد

“النصر” يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى “القادسية”

“النصر” يستعيد ذاكرة الانتصارات بهدفَيْن في مرمى “القادسية”
http://almnatiq.net/?p=919573
المناطق_الرياض

استعاد النصر ذاكرة الانتصارات من جديد؛ وذلك عقب فوزه على فريق القادسية بهدفين دون رد في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في ختام جولة “لنلهم العالم بقمتنا”.

وكان النصر قد حقَّق أسوأ بداية له في تاريخ المسابقة السعودية بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في أول ثلاث جولات من المسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بالقادسية بفوز الأول بهدفين دون رد؛ ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي القادسية عند رصيده السابق البالغ 6 نقاط.

هدف المباراة الأول سجله اللاعبان عبدالإله العمري في الدقيقة الـ46، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ64.

روابط ذات صلة

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة واعداد كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية
“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري

“الشباب” يقلب الطاولة أمام “الفتح”.. ويشارك “الهلال” صدارة الدوري
“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

“شؤون السائلين” ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*