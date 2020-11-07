أوباما وكارتر وكلينتون يهنئون بايدن بالفوز

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أشاد 3 رؤساء أميركيون سابقون، السبت، هم باراك أوباما وبيل كلينتون وجيمي كارتر بانتصار جو بايدن في معركة الرئاسة الأميركية.

وأثنى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، السبت، على انتصار نائبه السابق بايدن “التاريخي” في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأميركية، في بيان: “من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين يدخل البيت الأبيض في يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد”.

وكذلك قدم رئيسان أميركيان ديمقراطيان سابقان التهاني للرئيس المنتخب بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وكتب بيل كلينتون في تغريدة أن “أميركا تحدثت والديمقراطية فازت”. كما توقع الرئيس الثاني والأربعون أن يقوم بايدن وهاريس “بخدمتنا جميعا ولم شملنا معا”.