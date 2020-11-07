أول تعليق من أوباما بعد فوز بايدن وخسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، نائبه السابق جو بايدن، وكمالا هاريس (نائب الرئيس الجديد)، بفوزهما في الانتخابات الجارية. وقال أوباما في بيان صحفي: «نعيش ظروفًا لم نشهدها من قبل، شارك في ظلها الأمريكيون بأعداد لم يسبقها مثيل لصنع التغيير، وبحساب كل صوت سيكون بايدن وهاريس قد حصدا انتصارًا تاريخيًّا». وأضاف: «سيواجه بايدن سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها رئيس من قبل: جائحة مستعرة، واقتصاد غير متكافئ، ونظام عدالة بحاجة إلى إصلاح، وديمقراطية معرضة للخطر، وتحدي مناخ صعب، متمنيًا للرئيس الجديد التوفيق».
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