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28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا

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28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا

28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا
http://almnatiq.net/?p=919593
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني “إيرفي رينارد” للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام الفيفا في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 – 17 نوفمبر، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وضمت قائمة المنتخب ( 28 ) لاعبًا على النحو التالي : محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
وسيستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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