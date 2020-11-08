توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة

المناطق - الرياض

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة”.

وقال “الحصيني”، إن أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ستشهدها مناطق كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة،وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، والقصيم.

,توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.