احدث الأخبار

توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين
أبرز المواد
 اكتشاف ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في دولة عربية
أبرز المواد
 من قال إن الإصابة بكورونا سيئة؟.. دراسة تتحدث عن المزايا
أبرز المواد
 “سناب شات” يواكب “إنستغرام” و”تيك توك”.. ويكشف عن ميزة جديدة
أبرز المواد
 شاهد.. علماء يكتشفون “كوكب الجحيم”.. مطر من صخور ومحيطات من حمم بركانية
أبرز المواد
 دراسة تتنبأ بـ”زمن ما بعد كورونا”: زواج أقل وعزوبية أطول
أبرز المواد
 الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟
أبرز المواد
 ألمانيا تسمح للمخابرات بالاطّلاع على المحادثات المشفّرة
أبرز المواد
 تطبيق Fliktu .. مزايا رائعة لمشاركة الروابط والمحتوى بضغطة زر
أبرز المواد
 هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام
أبرز المواد
توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة

توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا

28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا

أبرز المواد
رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين

أبرز المواد
اكتشاف ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في دولة عربية

اكتشاف ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في دولة عربية

أبرز المواد

توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة

توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=919597
المناطق - الرياض

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة”.

وقال “الحصيني”، إن أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ستشهدها مناطق كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة،وعسير، وجازان، وحائل، والشمالية، والقصيم.

,توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا

28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا
رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين
اكتشاف ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في دولة عربية

اكتشاف ديناصور عاش قبل 66 مليون سنة في دولة عربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*