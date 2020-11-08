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بايدن يتعهد برفع حظر السفر على العديد من البلدان الإسلامية

بايدن يتعهد برفع حظر السفر على العديد من البلدان الإسلامية

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بايدن يتعهد برفع حظر السفر على العديد من البلدان الإسلامية

بايدن يتعهد برفع حظر السفر على العديد من البلدان الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=919599
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأوضحت الصحيفة، أن من بين القرارات الأخرى التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت: “كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح “للحالمين” ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد”.

واختتمت الصحيفة : “على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي”.

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