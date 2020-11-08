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شاهد..أول خطاب للرئيس الأميركي “جو بايدن” بعد فوزه بالانتخابات

http://almnatiq.net/?p=919604
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا، مشيرا إلى أن رقم 74 مليون غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، فجر الأحد، سأكون رئيسا يعمل على توحيد الولايات المتحدة.

ووعد بايدن في خطاب الفوز بالعمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى، مؤكدا أن إحياء الاقتصاد لن يكون دون السيطرة على كورونا.

وكان الديمقراطي جو بايدن الذي أعلنت وسائل أميركية فوزه بالرئاسة الأميركية، السبت، قد غرد في وقت سابق على “تويتر” قائلا: “تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة”.

وتعهد بايدن، السبت بأن يكون “رئيس جميع الأميركيين”. وقال في بيان: “إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة” كامالا هاريس، مضيفا “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها”.

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من “العقبات غير المسبوقة” هي “دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أميركا”.

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