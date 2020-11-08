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“تويتر” يحذف لقب الرئيس الأمريكي من “ترامب”

“تويتر” يحذف لقب الرئيس الأمريكي من “ترامب”
http://almnatiq.net/?p=919607
المناطق - الرياض

حذف موقع “تويتر” من حساب دونالد ترامب؛ لقب “الرئيس الأمريكي” واستبدل حسابه بـ “الرئيس الـ 45 الأمريكي”، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن؛ في انتخابات 2020 الرئاسية.

وغير “تويتر” حساب ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر الى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب؛ وحزبه، رفضا الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية، حيث يجب على الخصم الخاسر الاعتراف بالهزيمة.

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