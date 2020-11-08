مواجهة تويترية بين خامنئي وبومبيو.. والسبب “الانتخابات الامريكية”

المناطق - وكالات

أثارت الانتخابات الرئاسية الأميركية جدلاً واسعاً ليس فقط في الولايات المتحدة بل ظلت أنظار العالم مترقبة لأيام بانتظار صدور نتائجها وإعلان الفائز بكرسي البيت الأبيض.

ويعتبر الملف الإيراني من أكثر الملفات أهمية في السياسة الأميركية الخارجية بخاصة في عهد الرئيس دونالد ترمب – الذي أعلن في 8 مايو (أيار) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات على طهران. وكانت إدارة الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما قد وقعت ضمن مجموعة 1+ 5 الاتفاق النووي مع إيران.

واليوم علّق المرشد الإيراني علي خامنئي على الانتخابات الأميركية في تغريدة على حسابه في موقع تويتر قائلاً إن “الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه بأنفسهم عن انتخاباتهم مسرحية! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة، بغض النظر عن النتيجة، هناك أمر واحد شديد الوضوح وهو الانحطاط السياسي والمدني والأخلاقي للنظام الأميركي”.

وجاء في تغريدة أخرى لبومبيو “أميركا هي وستبقى أعظم أمة في كل تاريخ البشرية. نرحب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على رغبته – وأنت تعرف ما هي. هذا كل شيء”.

ولم تخل ولاية ترمب من فرض العقوبات على إيران كيانات وأشخاص وحتى على من يؤيدها أو يدعمها، فيما أكد الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في تصريحات عدة أنه في حال فوزه، سيقدم على إبرام اتفاق مع إيران.

وكان خامنئي غرّد أيضاً منتقداً ترمب والانتخابات الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) “يا له من مشهد! يقول أحدهم إن هذه الانتخابات هي الأكثر تزويراً في تاريخ الولايات المتحدة. من قال هذا؟ الرئيس الذي يشغل المنصب حالياً. منافسه يقول ترمب ينوي التلاعب بالانتخابات! هكذا هي انتخابات الولايات المتحدة والديمقراطية”.