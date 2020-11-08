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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان
http://almnatiq.net/?p=919615
المناطق - مكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان ، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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