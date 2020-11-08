مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه

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أشاد يوسف المناعي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، بأداء لاعبي النصر وخاصة عبدالمجيد الصليهم، مؤكدًا أنه أفضل من أي لاعب أجنبي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2020-2021.

وخسر القادسية أمام النصر، بنتيجة 0-2، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، رغم أن العالمي خاض المباراة بدون أغلب نجومه ومحترفيه الأجانب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوفه.

وقال يوسف المناعي في تصريحات لبرنامج «الديوانية» عبر القنوات الرياضية السعودية: «لاعبو النصر الذين خاض مواجهة القادسية على مستوى عالٍ وأفضل من اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «لم أشاهد لاعبًا أجنبيًا في الدوري السعودي للمحترفين أفضل من عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر فهو يمتلك إمكانيات كبيرة».

وتابع: «الفرق الكبيرة على غرار الهلال والنصر والأهلي وغيرهم يملكون لاعبين سعوديين بنفس مستوى اللاعب الأجنبي».

وعن الخسارة أمام النصر، قال مدرب القادسية: «كنّا سيئين ولم نكن في يومنا وغاب عنا التركيز، أضعنا فرصتين سهلتين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استغلّ النصر ضربتين ثابتتين وسجلهما بسبب قلة التركيز لدى لاعبينا».

يشار إلى أنّ القادسية يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب دوري المحترفين، بعدما حصد 6 نقاط من 4 مباريات.