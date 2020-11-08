بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف

سكان محليون يسيرون في شارع في منطقة غمرتها مياه الفيضان في بلدة مابي في كوراشيكي بمقاطعة أوكاياما في اليابان يوم الثلاثاء. تصوير إيسي كاتو - رويترز.

المناطق - وكالات

زاد عدد الشركات اليابانية التي أدخلت برامج التقاعد المبكر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بأكثر من ضعف المستوى في العام السابق بأكمله، وسط جائحة كورونا. وفقًا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مؤسسة «طوكيو شوكو» للأبحاث القول إنَّ الانخفاض السريع في الطلب يضغط على المسؤولين التنفيذيين لخفض التكاليف بسرعة من خلال تقليص عدد الموظفين.

وأوضحت المؤسسة المتخصصة في أبحاث الائتمان أنَّ 72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر، مقابل 35 شركة ونحو 11350 موظفًا في العام السابق. وكان العدد في عام 2010 هو 85 شركة عرضت التقاعد المبكر على نحو 12200 موظف .

واتخذت الحكومة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من الوباء، حيث قدّمت إعانات لمساعدة هذه الشركات على دفع بدلات إجازة حتى نهاية العام.

وقالت مؤسسة الأبحاث، إنه حتى إذا تمّ تمديد الإعانات إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها المقرر في نهاية العام، ستظلّ الشركات قلقة بشأن النهاية المستقبلية للنظام، ومن المتوقع أن يعتمد عدد كبير من الشركات على التقاعد المبكر في عام 2021.

وسجّلت اليابان أمس السبت 1323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء في اليابان إلى 108 آلاف و150 حالة .