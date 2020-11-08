احدث الأخبار

بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف
أبرز المواد
 مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه
أبرز المواد
 رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان
أبرز المواد
 مواجهة تويترية بين خامنئي وبومبيو.. والسبب “الانتخابات الامريكية”
أبرز المواد
 10 ملايين إصابة بكورونا في أميركا و50 مليوناً في العالم..
أبرز المواد
 “تويتر” يحذف لقب الرئيس الأمريكي من “ترامب”
أبرز المواد
 شاهد..أول خطاب للرئيس الأميركي “جو بايدن” بعد فوزه بالانتخابات
أبرز المواد
 الاثنين القادم .. بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 بايدن يتعهد برفع حظر السفر على العديد من البلدان الإسلامية
أبرز المواد
 توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 28 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي جامايكا الودية خلال أيام الفيفا
أبرز المواد
بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف

بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف

أبرز المواد
مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه

مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه

أبرز المواد
رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

أبرز المواد
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

أبرز المواد

بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف

بسبب “كورونا”..شركات يابانية تلجأ للتقاعد المبكر لخفض التكاليف
سكان محليون يسيرون في شارع في منطقة غمرتها مياه الفيضان في بلدة مابي في كوراشيكي بمقاطعة أوكاياما في اليابان يوم الثلاثاء. تصوير إيسي كاتو - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=919623
المناطق - وكالات

زاد عدد الشركات اليابانية التي أدخلت برامج التقاعد المبكر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بأكثر من ضعف المستوى في العام السابق بأكمله، وسط جائحة كورونا. وفقًا لمسح أجرته مؤسسة أبحاث.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مؤسسة «طوكيو شوكو» للأبحاث القول إنَّ الانخفاض السريع في الطلب يضغط على المسؤولين التنفيذيين لخفض التكاليف بسرعة من خلال تقليص عدد الموظفين.

وأوضحت المؤسسة المتخصصة في أبحاث الائتمان أنَّ 72 شركة مدرجة عرضت التقاعد المبكر على ما مجموعه 14 ألف موظف حتى 29 أكتوبر، مقابل 35 شركة ونحو 11350 موظفًا في العام السابق. وكان العدد في عام 2010 هو 85 شركة عرضت التقاعد المبكر على نحو 12200 موظف .

واتخذت الحكومة إجراءات لدعم الشركات المتضررة من الوباء، حيث قدّمت إعانات لمساعدة هذه الشركات على دفع بدلات إجازة حتى نهاية العام.

وقالت مؤسسة الأبحاث، إنه حتى إذا تمّ تمديد الإعانات إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها المقرر في نهاية العام، ستظلّ الشركات قلقة بشأن النهاية المستقبلية للنظام، ومن المتوقع أن يعتمد عدد كبير من الشركات على التقاعد المبكر في عام 2021.

وسجّلت اليابان أمس السبت 1323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء في اليابان إلى 108 آلاف و150 حالة .

روابط ذات صلة

مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه

مدرب القادسية يشيد بفريق النصر ويؤكد: هذا اللاعب لم أشاهد محترفًا أفضل منه
رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

رئاسة الحرمين: تنظّم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على على الطائف والكامل وميسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*