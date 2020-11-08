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“الجوازات” تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم بعد قرار إلغاء الكفالة

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“الجوازات” تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم بعد قرار إلغاء الكفالة

“الجوازات” تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم بعد قرار إلغاء الكفالة
http://almnatiq.net/?p=919627
المناطق - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية.
وردت على استفسار من أحد المتابعين يتضمن: “بعد القرار الجديد المتعلق بإلغاء الكفالة وتحسين بيئة العمل التعاقدية: هل يمكن لمن قدم إلى المملكة بتأشيرة زيارة ومتواجد فيها حاليا أن يقوم بتحويل تأشيرته إلى إقامة عمل في حال وجد عملا ووقع عقدا مع صاحب العمل”.

‏‎وشددت الجوازات على أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

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