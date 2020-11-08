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“هيئة الاتصالات”: انخفاض أعداد الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية 75% خلال الربع الثالث

“هيئة الاتصالات”: انخفاض أعداد الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية 75% خلال الربع الثالث

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“هيئة الاتصالات”: انخفاض أعداد الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية 75% خلال الربع الثالث

“هيئة الاتصالات”: انخفاض أعداد الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية 75% خلال الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=919629
المناطق - الرياض

كشف المؤشر الذي تصدره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن انخفاض أعداد الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية خلال الربع الثالث بنسبة 75%.
وبين المؤشر، الذي تصدره الهيئة للمرة الثانية منذ توليها المهام التنظيمية والرقابية لقطاع البريد في منتصف العام الماضي 2019، انخفاض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة إلى (17.734) شكوى، بنسبة انخفاض 75% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ مشيرةً إلى انعكاس إصدار ونشر مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية على جودة الخدمات وتحسن أداء مقدمي الخدمات، وانخفاض عدد الشكاوى.
وأكدت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها خلال الربع الثالث جاءت بسبب التأخير في تسليم الشحنات عن التاريخ المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية.
وأوضحت أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات بعد جمع عدد الشكاوى، وقسمتها على أعداد الشحنات لكل مقدم خدمة؛ لينتج عن تلك العملية الحسابية مجموع شكاوى كل مقدم خدمة لكل 100 ألف شحنة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من موقع الهيئة الإلكتروني.

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