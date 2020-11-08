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أسّس قواعدَ متينةً للبحث العلمي.. اختتام أعمال المؤتمر الدَّوْلي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب

أسّس قواعدَ متينةً للبحث العلمي.. اختتام أعمال المؤتمر الدَّوْلي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب
http://almnatiq.net/?p=919631
المناطق - الرياض

اختتمت أمس أعمال ” المؤتمر الدَّوْلي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب “، الذي أقيم عبر الاتصال المرئي، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري ، وتنوعت جلساته بين عرض أوراق علمية وورش عمل وندوات علمية ومعارض افتراضية، شارك فيها عدد من المتخصصين في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.
وبين رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب الدكتور فهد القريشة أن المؤتمر سلّط الضوء في جلساته على دور التقنية في علاج وتشخيص الأمراض العصبية والمستجدات الحديثة في ذات المجال، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومراقبة نشاط الدماغ أثناء العمليات الجراحية، مثمنًا دور وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اعتمدت ساعات المؤتمر كتدريب للمشاركين.
وأشار إلى أن المؤتمر قدّم نموذجاً رائداً في مستجدات علم الأعصاب، ونقل الخبرات, وعزز التعاون العالمي للتغلب على العوائق التي تمنع الوصول إلى الوقاية والرعاية وتقديم الخِدْمات للمرضى، وأسّس قواعدَ متينةً للبحث العلمي عبر عدةِ محاورَ تمت مناقشتها خلال الجلسات العلمية وورش العمل والندوات التعريفية، متطلعاً إلى تحقيق نتائج المؤتمر على الواقع.

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