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زيارة رسمية.. وفد سعودي برئاسة وزير الزراعة يصل العراق

زيارة رسمية.. وفد سعودي برئاسة وزير الزراعة يصل العراق
http://almnatiq.net/?p=919632
المناطق - الرياض

بدأ وفد وزاري سعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، زيارة رسمية للعراق.

ويلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

كما ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله، وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، تمهيدا للاجتماع المرتقب بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

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