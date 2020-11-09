احدث الأخبار

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين
أبرز المواد
 خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
أبرز المواد
 فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”
أبرز المواد
 انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %
أبرز المواد
 “ساما” : لا نحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد .. وإدعاء خلاف ذلك احتيال
أبرز المواد
 هكذا اكتسح روزفلت المجمع الانتخابي عام 1936
أبرز المواد
 الإدارة العامة للحشود والتفويج تنظم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و 408 آلاف معتمر
أبرز المواد
 “الخضر والحودي” من “تعليم القصيم” إلى الروبوت العالمي في “كندا”
منطقة القصيم
 “الرياض 2030” تكشف عن تحضيراتها لبرنامج “الأسرة الأولمبية” بدورة الألعاب الآسيوية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور مجمعي البنين والبنات بمحافظة القريات ويلتقي أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية
منطقة الجوف
 الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك العمرة
أبرز المواد
 جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات
أبرز المواد
كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

أبرز المواد
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

أبرز المواد
فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

أبرز المواد
انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

أبرز المواد

الإدارة العامة للحشود والتفويج تنظم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و 408 آلاف معتمر

الإدارة العامة للحشود والتفويج تنظم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و 408 آلاف معتمر
http://almnatiq.net/?p=919646
المناطق - الرياض

نظمت الإدارة العامة للحشود والتفويج منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر, حركة دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام, بمشاركة الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.
وقامت الإدارة بعدة إجراءات، يجري من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية وفق الخطط المعدة سابقا لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة حيث يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءاً بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.
وتعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وسمح لـ (920) ألف مصلٍ، و (408) آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والصلوات حتى اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية, إضافة إلى رصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعوق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة للتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

روابط ذات صلة

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*