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فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”
http://almnatiq.net/?p=919647
المناطق - الرياض

كشفت مجموعة “بي بي سي” الإعلامية البريطانية أن لعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي هواتف “آي فون” وأجهزة “آي باد” اللوحية من “آبل” بفضل خدمات شركة “نفيديا”.
وكانت شركة “إبيك غايمز” المطوّرة لـ”فورتنايت” دخلت أخيرا في معركة ضد مجموعة “آبل” العملاقة آخذةً عليها اقتطاعها نسبة عمولة بالغة 30 في المائة من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات عبر متجرها للتطبيقات “آب ستور”.
وكانت النتيجة حرمان مستخدمي “آي فون” و”آي باد” منذ الصيف تنزيل اللعبة أو حتى تحديثها إذا كانت أصلاً موجودة على أجهزتهم.
لكنّ شركة “نفيديا” المصنعة لمعالِجات الرسوم، بادرت بحسب “بي بي سي” إلى “تطوير نسخة من منصتها للبث التدفقي للألعاب “جي فورس ناو” تتوافر على متصفح “سافاري” المطوّر من “آبل”.
وأضافت “بي بي سي” أن “آبل”، إذا لم تكن تسمح بتنزيل الألعاب والتطبيقات على أجهزتها إلا عبر “أب ستور”، فهي “لا تقيّد الخدمات التي يمكن استعمالها على “سفاري” أو المتصفحات الأخرى المتوافرة في متجرها عبر الإنترنت” .
وأشارت “بي بي سي” إلى أن “نفيديا” قد تعلن قبل عطلة عيد الميلاد إطلاق نسخة محسّنة من “سفاري” تتيح لعب “فورتنايت”، لافتة إلى أن من الممكن أيضا استبعاد “فورتنايت” من الألعاب المتوافرة على أجهزة “آبل”.
وقد حاولت “إبيك غايمز” في الصيف الالتفاف على نظام الدفع المدمج بنظام “آي أو أس” في آخر تحديثات “فورتنايت”، غير أن “آبل” سارعت إلى سحب اللعبة الواسعة الانتشار من متجرها الإلكتروني.
وكانت قاضية في كاليفورنيا رفضت أخيرا إلزام “آبل” إعادة إتاحة “فورتنايت” على أجهزتها مجددا، كما طلبت “إبيك غايمز”. ويتجه النزاع بين الطرفين إلى محاكمة في الصيف المقبل.

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