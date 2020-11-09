انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

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سجل نشاط السوق العقارية المحلية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وبحسب “الاقتصادية”، صلت نسبته إلى 4.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال “73.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 573 مليون ريال “19.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 199 مليون ريال “6.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.7 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 9.1 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5 في المائة.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.9 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 10.6 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 12.7 في المائة.