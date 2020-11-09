احدث الأخبار

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين
أبرز المواد
 خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
أبرز المواد
 فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”
أبرز المواد
 انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %
أبرز المواد
 “ساما” : لا نحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد .. وإدعاء خلاف ذلك احتيال
أبرز المواد
 هكذا اكتسح روزفلت المجمع الانتخابي عام 1936
أبرز المواد
 الإدارة العامة للحشود والتفويج تنظم حركة دخول وخروج 920 ألف مصلٍ و 408 آلاف معتمر
أبرز المواد
 “الخضر والحودي” من “تعليم القصيم” إلى الروبوت العالمي في “كندا”
منطقة القصيم
 “الرياض 2030” تكشف عن تحضيراتها لبرنامج “الأسرة الأولمبية” بدورة الألعاب الآسيوية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور مجمعي البنين والبنات بمحافظة القريات ويلتقي أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية
منطقة الجوف
 الدفعة الأولى من معتمري الخارج يصلون المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك العمرة
أبرز المواد
 جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات
أبرز المواد
كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

أبرز المواد
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

أبرز المواد
فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

أبرز المواد
انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

أبرز المواد

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين

كلوب: التنافس على “البريميرليغ” لن يقتصر على هذين الفريقين
http://almnatiq.net/?p=919664
المناطق - الرياض

نفى مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن يكون السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقتصرا على “الريدز” ومانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، إن المنافسة على لقب البطولة مفتوح أمام جميع الفرق هذا الموسم.

وأضاف المدرب الألماني: “نعم كان التنافس دوما بين أكثر من فريقين. في العام الماضي كان التنافس على اللقب حتى نقطة معينة بين ثلاثة فرق على الأقل. ليس هناك شيء مضمون. لا أرى أننا واحد من الفريقين. أرى أننا فريق يتعين عليه القيام بالكثير من أجل تحقيق النجاح”.

وأردف كلوب قائلا: “إذا نظرنا إلى الوضع في العامين الماضيين فإنه كان رائعا بالنسبة للفريقين لكن هذا لا يعني أننا نضمن تكرار ذلك في العام الحالي مرة أخرى. الكل أمامه فرصة”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وسيطر سيتي وليفربول على اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، وحصد فريق كلوب اللقب في الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة على ملاحقه المباشر سيتي، ويبدو أن الفريقين سيتنافسان من جديد على اللقب في الموسم الحالي.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري متخلفا بفارق الأهداف عن ساوثامبتون، وسيكون لديه فرصة للانفراد بالصدارة عندما يواجه سيتي صاحب المركز 12، في وقت لاحق من اليوم الأحد.

روابط ذات صلة

خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!

خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”

فورتنايت” قد تصبح متاحة مجددا لمستخدمي “آي فون”
انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*