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بلدية الجبيل: إغلاق جزئي لـ 4 محطات مخالفة للاشتراطات البلدية

بلدية الجبيل: إغلاق جزئي لـ 4 محطات مخالفة للاشتراطات البلدية

المنطقة الشرقية

بلدية الجبيل: إغلاق جزئي لـ 4 محطات مخالفة للاشتراطات البلدية

بلدية الجبيل: إغلاق جزئي لـ 4 محطات مخالفة للاشتراطات البلدية
http://almnatiq.net/?p=919669
الجبيل - المناطق

أغلقت بلدية محافظة الجبيل مؤخرا، أربع محطات إغلاقاً جزئيا على الطريق الإقليمي الدولي، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات والمواصفات في لائحة تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن اللجنة قامت بإغلاق 4 محطات وقود إغلاقاً جزئياً بالطرق الإقليمية لعدم التزامها بلائحة تطوير محطات الوقود لافتاً إلى أن البلدية قامت بالعديد من الحملات على هذه المحطات لتحقيق تلك الأهداف وتحسين وتطوير محطات الوقود ضمن خطة عمل اللجنة التي تعتمد خطتها على حصر نطاق البلدية ومحطـات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن

وأضاف المهندس نايف الدويش، بأنه تم التوجه من قبل لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ونتج عن هذه الحملة إغلاقات جزئية وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات كما هدفت الحملة لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لـ 4 محطات، كما تم إغلاق ما نسبته 50% من مضخات الوقود وبعض الأنشطة في المحطة حيث شكلت لجنة فنية ووضعت خطة عمل تستهدف تلك المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها.

ولفت المهندس الدويش إلى أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشدد فيها على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية ومراعاة كافة المتطلبات في تصميم منشآت المحطة ومرافقها، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية.

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