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وزير التعليم: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلّم ويتكامل مع جهود المدرسة والمنزل

وزير التعليم: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلّم ويتكامل مع جهود المدرسة والمنزل

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وزير التعليم: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلّم ويتكامل مع جهود المدرسة والمنزل

وزير التعليم: استمرار عمليات التقويم للطلاب يرفع من نواتج التعلّم ويتكامل مع جهود المدرسة والمنزل
http://almnatiq.net/?p=919682
المناطق - واس

نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم ،وتوفير الإمكانات كافة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد بكفاءة وجودة عالية.
وقال معاليه خلال اللقاء الذي جمعه اليوم مع منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف : ” إن تأكيد المنظمات والهيئات التعليمية الدولية على نجاح النموذج السعودي في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي والتعليم عن بُعد في قنوات عين التعليمية وقناة عين التعليمية على اليوتيوب ؛ يمثّل بداية مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة؛ وقصة نجاح كُتبت بجهود كوادر وطنية مخلصة لوطنها”.
وبين أن وزارة التعليم تولى اهتماماً بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية بغية استمرار العمل بجودة وكفاءة عالية.
وأشار معالي وزير التعليم إلى أهمية إعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين لوضع خطط التطوير والتحسين، كذلك أهمية أن تكون
هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي لرفع مستوى نواتج التعلّم.
وأبان الدكتور آل الشيخ أن الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لإدارات التعليم والتنظيم العام الذي سيتم اعتماده قريباً؛ سيضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلّم، كاشفاً عن اكتمال بعض المشروعات التعليمية الرائدة في مستقبل التعليم، منها مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ومنصة الاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، ومنصة “قادة المستقبل” التي تشكل فرصة للمؤهلين لشغل المراكز القيادية.
وتطرق إلى الأدوار التي يؤديها الإشراف التربوي، كمحرك مؤثر وفاعل في تحسين العملية التعليمية، مبيناً أن رحلة المشرف التربوي في زيارة المدرسة تتم مراجعتها الآن بهدف تحسينها وتجويدها، لتترك الأثر المنشود على المعلم والمدرسة.
وكان معالي وزير التعليم قد استهل جولته لإدارة تعليم الطائف بالوقوف على مركز الدعم الفني والتقني لمنصة مدرستي، مستمعاً إلى المهام، وعمليات الدعم التقني والتربوي والنفسي الذي يقدّم للمستفيدين كافة من المنصّة، والاطلاع كذلك على التجهيزات المادية والبشرية، ومدى تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية على مدار الساعة، إضافة إلى إحصائيات عدد عمليات الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، وإحصائيات الدروس النموذجية المنفذة في مركز الدعم،فيما تابع معاليه درساً نموذجياً في إحدى القاعات بالمركز.
وشهدت جولة الدكتور آل الشيخ افتتاح خمسة مشروعات تعليمية جديدة بمحافظة الطائف، بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال، كما وقف على المشروعات المعالجة وتجهيزها بأحدث التجهيزات التقنية ، مختتماً جولته بحوار مفتوح مع منسوبي ومنسوبات التعليم العام بالطائف .

 

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