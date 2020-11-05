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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
http://almnatiq.net/?p=919694
المناطق - نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران باستقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 هـ حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثاني وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

 

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