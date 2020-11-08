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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه

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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه
http://almnatiq.net/?p=919699
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضريه.
وقدم رئيس المجلس البلدي ثامر بن مرزوق المطيري خلال الاستقبال عرضاً عن ما تحقق من إنجازات للمجلس خلال السنوات الماضية ، مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية
لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

واستعرض المطيري في اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس لتحسين وتطوير محافظة ضريه ، والتي نالت استحسان سمو أمير منطقة القصيم.

وأعقب العرض كلمة من سمو أمير منطقة القصيم أكد فيها أن محافظة ضريه تزدهر بالمشاريع التطورية التي يتابعها المجلس ويسعى إلى تحقيقها بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، لجعلها محافظة متطورة ومتواكبة مع الرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعّال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمحافظة ضريه.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومحافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل.

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