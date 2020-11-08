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أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية

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المنطقة الشرقية

أمير الشرقية: تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمخرجات ضرورة ملحة

أمير الشرقية: تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمخرجات ضرورة ملحة
http://almnatiq.net/?p=919708
المناطق - الدمام
بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية مثلها معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، والجامعة السعودية الإلكترونية مثلها رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

ونوه سموه بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لا سيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن المملكة تبوأت موقع الصدارة في تطوير العملية التعليمية، ونجحت في تقديم تجربة تعليم إلكتروني حيث تعد أولى مبادرات تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وقادرة أن تكون بيت خبرة في هذا المجال، مبيناً سموه أهمية العمل على إيجاد تخصصات تخدم القطاع البلدي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحفيز التوجه نحو التعليم الذاتي والعمل المشترك للنهوض بالعمل البلدي، وتطوير البرامج الإثرائية للطلاب، وتعزيز مشاركة الجامعة في مختلف المناسبات ، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر، وحرصه على فتح الآفاق ودعم الشراكة بين مختلف الجهات بما يعود بالنفع على المنطقة.

كما قدمت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتور ليلك بنت أحمد الصفدي شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذه المذكرة، وتأكيده على دور الجامعة في تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وحرصه على شراكتها مع مختلف الجهات.

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