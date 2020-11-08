أمير الشرقية: تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمخرجات ضرورة ملحة

ونوه سموه بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، لا سيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن المملكة تبوأت موقع الصدارة في تطوير العملية التعليمية، ونجحت في تقديم تجربة تعليم إلكتروني حيث تعد أولى مبادرات تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وقادرة أن تكون بيت خبرة في هذا المجال، مبيناً سموه أهمية العمل على إيجاد تخصصات تخدم القطاع البلدي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحفيز التوجه نحو التعليم الذاتي والعمل المشترك للنهوض بالعمل البلدي، وتطوير البرامج الإثرائية للطلاب، وتعزيز مشاركة الجامعة في مختلف المناسبات ، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر، وحرصه على فتح الآفاق ودعم الشراكة بين مختلف الجهات بما يعود بالنفع على المنطقة.

كما قدمت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتور ليلك بنت أحمد الصفدي شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذه المذكرة، وتأكيده على دور الجامعة في تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وحرصه على شراكتها مع مختلف الجهات.