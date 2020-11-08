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أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية

أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية

منطقة القصيم

أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية

أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية
http://almnatiq.net/?p=919715
بريدة - محمد المسلم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بالإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعدد من مديري المصرف.
ودشن سموه في مستهل اللقاء فرع مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية ، كما اطلع على عرض من قبل الرئيس التنفيذي عن خطة التوسع في منطقة القصيم ، وما حققه الفرع من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال الخدمات المصرفية وتوطين الوظائف بالمنطقة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام في دعم عجلة التنمية في المنطقة ، مثمناً جهود مجلس إدارة مصرف الإنماء والسعي لتقديم خدمات مصرفية مميزة في منطقة القصيم ، لتحقيق تنمية شاملة بما يلبي احتياجات المواطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله ، مجددا الترحيب بالجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الاستثمار في المنطقة.
حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.

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