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أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

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أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات
http://almnatiq.net/?p=919719
المناطق - المدينة المنورة

وقع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ، عقد استثماري جديد لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات على طريق خالد بن الوليد بمساحة 133,519 متر مربع بعوائد مالية تتجاوز 40 مليون ريال على مدى 25 سنة.
ويتضمن العقد تمكين المستثمر من استثمار أرض فضاء مملوكة للأمانة بهدف إنشاء المجمع وتشغيله. ويحتوي المجمع على 470 ورشة بالإضافة إلى تهيئة 30 محلاً تجارياً وتوفير أجهزة للصرافة الآلية ومركزاً للتموينات وآخر لتقديم الوجبات الخفيفة ومنطقة مخصصة للخدمات المساندة، ويشمل المشروع أعمال تصاميم هندسية تضمن انسيابية الحركة داخل المجمع وتأمين المجمع بكافة تجهيزات الأمن والسلامة، وتغطية المجمع بكاميرات مراقبة رقمية وتوفير حراسات دائمة ليكون المجمع نموذج لمجمعات الورش الجديدة المزمع تنفيذها خارج الأحياء السكنية.
وتسعى الأمانة من خلال هذه النوعية من العقود إلى العمل على قرار مجلس المنطقة، بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية الواقعة داخل نطاق الأحياء السكنية ونقلها إلى مناطق جديدة مخصصة لمزاولة هذه النوعية من الأنشطة في بيئة مكتملة الخدمات بعيداً عن التجمعات السكنية بما يتماشى مع استراتيجية أمانة المنطقة في تهيئة الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة.
ويأتي العقد الاستثماري الجديد المبرم بين أمانة المدينة المنورة والمستثمر ضمن المحاور الاستراتيجية للأمانة وتحويل المنطقة إلى بيئة نموذجية جاذبة للاستثمار في ظل التوسع في الخدمات العامة بما يحقق متطلبات سكان المنطقة ويمكن النماذج الاستثمارية المتعددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

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أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقوداً استثمارية لانشاء مركزين لخدمات الوقود
أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود

أمين المدينة المنورة يوقع عقود استثمارية لإنشاء وتشغيل مركزين لخدمات الوقود

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