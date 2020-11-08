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نائب أمير الشرقية : الشباب طاقات التغيير والتجديد .. وهم ركيزة تطوير قطاع الأعمال

نائب أمير الشرقية : الشباب طاقات التغيير والتجديد .. وهم ركيزة تطوير قطاع الأعمال

المنطقة الشرقية
أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع ورش متخصص لصيانة السيارات

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نائب أمير الشرقية : الشباب طاقات التغيير والتجديد .. وهم ركيزة تطوير قطاع الأعمال

نائب أمير الشرقية : الشباب طاقات التغيير والتجديد .. وهم ركيزة تطوير قطاع الأعمال
http://almnatiq.net/?p=919722
المناطق - الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة أن الشباب طاقات التغيير والتجديد، وهم الركيزة الأساس في تطوير قطاع الأعمال، ومواكبة المنافسة العالمية، لاسيما في التحول إلى قطاع أعمال رقمي ذكي.
وذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار، يرافقه رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية فهد الفراج، والنائبتان لمجلس شابات الأعمال  دلال الرحمة نائب أول  وأسماء الجعيب نائب ثاني.
ونوه سموه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لقطاع الأعمال، وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتمكين الطاقات الوطنية من المنافسة في سوق العمل، والانتقال به إلى مستويات تنافس الأسواق العالمية، مشيراً سموه لأهمية العمل المستمر على تطوير البرامج والجهود المقدمة لدعم شباب وشابات الأعمال، ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات، والتعريف بحزم الدعم المقدمة، متمنياً سموه لمنسوبي المجلس التوفيق.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، باسمه وباسم منسوبي غرفة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من توجيهات سديدة، وحرصه على الالتقاء دائماً بالشباب والشابات وإسداء النصح لهم، والاستماع لمقترحاتهم، وإشراكهم في صنع القرار، مثمناً الدعم الكريم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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