محافظ املج يلتقي رئيس لجنة التنمية

أملج - فايز السميري

التقى محافظ املج نايف بن كميخ المريخي في مكتبه صباح اليوم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية مساعد غيث الحبيشي واعضاء اللجنة بحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومدير الشرطة المقدم المقدم ماجد بن زارع الفرشوطي.

ورحب بهم “المريخي” خلال اللقاء داعيا الى تظافر الجهود والتعاون لاستكمال مسيرة العمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير تبوك بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، وأطلع على عدد الأسر المنتجة المسجلين في كشوفات لجنة التنمية الاجتماعية ، وتعرف على انواع المنتجات المحلية للاسر ، وناقش مع “الحبيشي” البرامج المقدمة لهم وسبل تطويرها ودعمهم في مايحقق النمو والاستدامة وفق رؤية المملكة 2030 ، حاثاً على تشجيعهم وتمكينهم لتسويق منتجاتهم من خلال المنافذ المختلفة والمهرجانات والبرامج السياحية لتشجيع العمل الحر بما يسهم في نمو القطاع الخاص.