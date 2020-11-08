احدث الأخبار

“ديلي ميل” : زوجة ترامب تحسب الدقائق في انتظار الطلاق
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج
أبرز المواد
 المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب يحقق نجاحًا كبيرًا في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي
منطقة عسير
 شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة لنبينا مرفوضة وسنلجأ للمحاكم الدولية
أبرز المواد
 وزير “الموارد البشرية” ومحافظ مؤسسة النقد يفتتحان رسميًا مركز التميز للتوحد بالرياض
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة البديلة
منطقة القصيم
 محافظ املج يلتقي رئيس لجنة التنمية
منطقة تبوك
 المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يطلق أكبر تنوع للأحياء الفطرية المهددة في محمية شرعان بالعلا
منطقة المدينة المنورة
 وزارة الرياضة تُلزم مسؤولي الأندية بالإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة لعدم الوقوع في مديونيات أو مطالبات مالية
أبرز المواد
 أمير الشرقية: متفائلون بمستقبل قطاع الأعمال في ظل إقبال الشباب والشابات
المنطقة الشرقية
 متحدث الصحة: هناك توصيات علمية على الجيمع الأخذ بها ومن أهمها ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : الشباب طاقات التغيير والتجديد .. وهم ركيزة تطوير قطاع الأعمال
المنطقة الشرقية
“ديلي ميل” : زوجة ترامب تحسب الدقائق في انتظار الطلاق

“ديلي ميل” : زوجة ترامب تحسب الدقائق في انتظار الطلاق

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج

وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج

أبرز المواد
المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب يحقق نجاحًا كبيرًا في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب يحقق نجاحًا كبيرًا في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

منطقة عسير
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة لنبينا مرفوضة وسنلجأ للمحاكم الدولية

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة لنبينا مرفوضة وسنلجأ للمحاكم الدولية

أبرز المواد

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة البديلة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة البديلة
http://almnatiq.net/?p=919743
المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة ، مطلعاً على خطوات وإنجازات وأعمال لجنة المهندسين بالمنطقة لعام 2020  ، ومشاركتها في العديد من الفعاليات والملتقيات مع الجهات الحكومية واللجان.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس لجنة الهيئة السعودية للمهندسين بالقصيم المهندس هاني بن سليمان الضويان ، وأعضاء اللجنة ، مثمناً الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة ، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والسداد في ما يقومون به من أعمال.

وثمن سموه الجهود التي بذلتها لجنة المهندسين بالمنطقة من تلك المشاركات التطوعية , والتي تأتي بما توجه به الدولة ـ أيدها الله ـ من تعزيز وتنمية للعمل التطوعي , مقدماً شكره لكافة أعضاء اللجنة على ما بذلوه , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

روابط ذات صلة

أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية

أمير منطقة القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ويدشن “عن بعد” مصرف الإنماء بمحافظة البكيرية
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضريه
أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية على منشآت بيع الأسماك

أمانة القصيم تنفذ جولات رقابية على منشآت بيع الأسماك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*