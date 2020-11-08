أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة البديلة

المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، تقريراً عن مشاركة 60 مهندساً متطوعاً لتقييم مساكن العمالة ، مطلعاً على خطوات وإنجازات وأعمال لجنة المهندسين بالمنطقة لعام 2020 ، ومشاركتها في العديد من الفعاليات والملتقيات مع الجهات الحكومية واللجان.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس لجنة الهيئة السعودية للمهندسين بالقصيم المهندس هاني بن سليمان الضويان ، وأعضاء اللجنة ، مثمناً الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة ، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والسداد في ما يقومون به من أعمال.

وثمن سموه الجهود التي بذلتها لجنة المهندسين بالمنطقة من تلك المشاركات التطوعية , والتي تأتي بما توجه به الدولة ـ أيدها الله ـ من تعزيز وتنمية للعمل التطوعي , مقدماً شكره لكافة أعضاء اللجنة على ما بذلوه , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.