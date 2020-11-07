برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال : المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب يحقق نجاحًا كبيرًا في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

المناطق - عسير

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أنهت شركة الجياد الأولى لتنظيم المعارض و المؤتمرات وشركة هذلول المحدوده تنظيم المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب على مدار ثلاثة أيام عبر الإتصال المرئي، بمشاركة 36 متحدثا من السعودية و أمريكا و إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وروسيا و الإمارات في ٤٥ جلسة و ورشة عمل وندوة حملت عدد من العناوين والموضوعات الهامة في مجال علم الأعصاب و استخدامات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في طب الأعصاب.

ورفع الرئيس التنفيذي لشركة الجياد الأولى الأستاذ عاصم الهاشم شكره وتقديره لسمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على دعمهما في ظهور هذا المؤتمر بشكل جديد أسهم في نقل التجارب العالمية في طب الأعصاب، ويكون المؤتمر بوابة عالمية في دراسة وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الطبية وخاصة في علم الأعصاب.

وهنأ الهاشم صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب، على النجاح الكبير الذي تحقق في توفير بيئة خصبة لتبادل الخبرات العالمية، لدعم جهود المملكة في تبني التكنولوجيا الطبية وخاصة المتعلقة بطب المخ والأعصاب عبر جلسات وورش عمل وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية .

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة الجياد الأولى لتنظيم المعارض و المؤتمرات شكره لرئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب الدكتور فهد بن صالح القريشه لجهوده في اختيار وتنسيق المتحدثين واوراق العمل ليظهر المؤتمر في شكل جديد للمؤتمرات الطبية المتخصصة في العالم.

و اثنى الهاشم على دعم الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز التعاون المشترك النجاح التنظيم، مع الدعم المقدر من قبل الرعاة لتوفير بيئة عمل ساعدت في إبراز ورش العمل في تعاون كان ذا أثر ايجابي على انسيابية العمل، مؤكدا على الجهود التي بطلتها اللجان العاملة و فرق المساندة وجميع العاملين ليكون المؤتمر تجربة سعودية بارزة ومتميزه في المؤتمرات الافتراضية .