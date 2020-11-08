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وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج

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وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج

وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج
http://almnatiq.net/?p=919758
المناطق - واس

استقبلت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.
وسيخضع المعتمرون للعزل الطبي لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” حفاظًا على صحة الإنسان.
وأكدت الوزارة بأنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.
وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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