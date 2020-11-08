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“التجارة” تنفذ 8620 زيارة تفتيشية وتضبط 511 منشأة مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

“التجارة” تنفذ 8620 زيارة تفتيشية وتضبط 511 منشأة مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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“التجارة” تنفذ 8620 زيارة تفتيشية وتضبط 511 منشأة مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

“التجارة” تنفذ 8620 زيارة تفتيشية وتضبط 511 منشأة مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=919767

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 8,620 زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال الأربعة أسابيع الماضية بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” حرصاً على سلامة المستهلكين.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن ضبط 511 منشأة مخالفة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم تطبيق العقوبات النظامية بحقها وفق العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وتؤكد وزارة التجارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ووفقًا لقرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” يعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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