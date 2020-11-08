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بريطانيا تسجل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بكورونا
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المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20572، ليصل إلى مستوى 1192013 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت بريطانيا يوم 5 نوفمبر 24141 حالة، وفي 6 نوفمبر 23287، وفي 7 نوفمبر 24975.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 156 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 49044 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 5 نوفمبر 378 حالة، وفي 6 نوفمبر 355، وفي 7 نوفمبر 413.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

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