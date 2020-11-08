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أمانة منطقة جازان تطرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت

أمانة منطقة جازان تطرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت
http://almnatiq.net/?p=919779
المناطق - جازان

تعمل أمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمار على طرح أكثر من 500 موقع إستثماري عبر التأجير المؤقت في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”

وبين أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن هذه المواقع الإستثمارية للتأجير المؤقت، وتتوزع تلك المواقع على أجزاء من الساحات العامة والواجهات البحرية والميادين والأرصفة وغيرها من المواقع المناسبة للإستثمار المؤقت بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ، وذلك حرصاً من أمانة منطقة جازان على خدمة ورفاهية سكان وزوار مدينة جيزان وباقي محافظات ومراكز المنطقة .

وأضاف ابن سعيدان ، تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة ومواقع جذب، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على طرح هذه الفرص الإستثمارية للتأجير المؤقت لتشجيع الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التنمية السياحية والخدمية في مدن ومحافظات المنطقة .

وبإمكان الراغبين في الإطلاع والتقديم ، الدخول على بوابة الإستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa
أو من خلال تحميل تطبيق الاجهزة الذكية “فرص”

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