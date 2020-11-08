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أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة

أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=919789
المناطق - واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم الأحد , سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.
واستمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشاد بامخرمة بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.

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