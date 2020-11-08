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تقنية تبوك تعلن عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

تقنية تبوك تعلن عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

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تقنية تبوك تعلن عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

تقنية تبوك تعلن عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=919800
المناطق- تبوك:

أعلنت الكلية التقنية في منطقة تبوك عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التسجيل بالفصل التدريبي الثاني.
وأكد عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1441 / 1442هـ مشيراً إلى أن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من 22 / 3 / 1442 هـ حتى تاريخ 2 / 4 / 1442هـ لبرامج البكالوريوس وابتداء من تاريخ 7 / 4 / 1442هـ حتى تاريخ 16 / 4 / 1442هـ لبرامج الدبلوم.
وأشار المهندس ” البلوي ” بضرورة تحري الدقة في تسجيل بيانات التواصل حيث سيصل المرشح رسالة نصية على الجوال المسجل في الطلب توضح المواعيد المحددة لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل مبيناً أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم هي تقنية الإلكترونيات الصناعية والتحكم والتقنية الإدارية ( محاسبة – إدارة مكتبية ) والتقنية الكهربائية ( قوى كهربائية – طاقة متجددة) والتقنية المدنية والمعمارية ( المساحة – المدنية – العمارة) وتقنية الحاسب الآلي ( برمجيات – وسائط متعدده – شبكات) والتقنية الميكانيكية أما بالنسبة لبرنامج البكالوريوس المسائي فالتخصصات كالتالي بكالوريوس قوى وآلات كهربائية بالإضافة إلى بكالوريوس البرمجيات كما أوضح البلوي أن التقديم سيتم إلكترونيا عن طريق بوابة القبول الموحد التي يمكن من خلالها الاطلاع على جميع الشروط لكل برنامج:https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true

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