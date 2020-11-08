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ليفربول يفقد الصدارة في تعادل تحت المطر مع مان سيتي

ليفربول يفقد الصدارة في تعادل تحت المطر مع مان سيتي
http://almnatiq.net/?p=919803
المناطق - وكالات

تعادل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في قمة “ممطرة” بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، ليخسر “الريدز” صدارة الدوري.

وتقاسم الغريمان مانشستر سيتي وليفربول نقاط موقعة الجولة الثامنة، بالتعادل 1-1، بعد شوط أول مثير، وشوط ثان حذر من الطرفين، في مباراة شهدت أمطارا غزيرة بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الأول “للريدز” من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وعادل النتيجة البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 31.

وأهدر البلجيكي كيف دي بروين فرصة قيادة “السيتيزنس” للتقدم في المباراة، عندما أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة بجوار القائم في الدقيقة 42.

وتراجع ليفربول للمركز الثالث في ترتيب الدوري، وفقد الصدارة لصالح “ثعالب” ليستر سيتي، الذين انتصروا في وقت سابق الأحد على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0.

أما مانشستر سيتي فارتفع للمركز 11 في ترتيب الدوري، بعد تحقيقه التعادل الثالث له هذا الموسم.

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