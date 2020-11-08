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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=919812
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لمعالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لمعالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لمعاليها، معرباً سموه عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

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