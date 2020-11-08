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جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات

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جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات

جورج بوش يهنئ بايدن ويؤكد ثقته في نزاهة الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=919818

قال الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، يوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي، جو بايدن الديمقراطي، لأجل تهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة.

وذكر الجمهوري بوش، في بيان، أنه بوسع الأميركيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأمريكية كانت “نزيهة في الواقع.. ونتيجتها واضحة”.

لكن بوش أكد أنه من حق الرئيس دونالد ترامب أن يطلب إعادة إحصاءالأصوات ورفع طعون قانونية.

وفي وقت سابق الأحد، أكد ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع، فيما أعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه رسميا في سباق البيت الأبيض.

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي.

وأضاف أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق بعد البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد.

ورأى ترامب أن ما حصل كان “مشكلة منهجية”، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، على نحو خطير، بحسب قوله.

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