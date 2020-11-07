رئيس جامعة الجوف يزور مجمعي البنين والبنات بمحافظة القريات ويلتقي أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية

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أشاد رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بالتجهيزات والإمكانات الحديثة المتوفرة في مجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة القريات، رافعاً شكره للقيادة الحكيمة أيدها الله على دعمها الكبير للجامعة حتى حققت هذه القفزات في مختلف المجالات، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة، متطلعاً إلى أن تحقق الجامعة المزيد من المنجزات؛ لتكون في مصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً “وهذا ليس بالبعيد في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانات مادية وبشرية متميزة..”.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة القريات حيث التقى أعضاء هيئة التدريس في الكليات مستمعاً لمقترحاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه كل منهم في تقدم العملية التعليمية ومدى مساهمتهم في تحقيق التطلعات من خلال رفد سوق العمل بمخرجات مسلحة بالمهارات والمعارف.

واعتبر الدكتور الشايع في معرض جولته في فرع الجامعة في محافظة القريات أن كلياتها تحظى بالإمكانات والتجهيزات الحديثة والمتميزة، مؤكداً ضرورة الاستفادة منها وتفعيلها بما يخدم العملية التعليمية والبحث العلمي، ومشيداً بأداء أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية في مجال الإنتاج البحثي حيث احتلت الكلية مكانة متميزة في مجال النشر العلمي، وداعياً في ذات الوقت إلى زيادة نشر البحث العلمي في مجلات عالمية مرموقة بما يسهم في تقدم تصنيف جامعة الجوف على المستوى العالمي.

وبدأ الدكتور الشايع جولته بزيارة مجمع كليات البنين مستمعاً لشرح من عميد كلية العلوم والآداب بالقريات د. مشعل العنزي عن الكلية ونشأتها وأقسامها وبرامجها الأكاديمية وخططها الحالية والمستقبلية وجهودها في سبيل تحقيق رؤية الجامعة والعمل على تفعيل برامج جديدة في الدراسات العليا والبكالوريوس.

كما زار كلية العلوم الطبية التطبيقية واستمع لشرح من عميد الكلية د.بدر الزهراني عن الكلية ورؤيتها والاختبارات المعيارية وأقسامها وبرامجها الأكاديمية وجهودها لتحقيق الاعتماد البرامجي، مطلعاً في الكليتين على عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل والمختبرات ومعامل الحاسب الآلي والوحدات الأكاديمية المختلفة، كما شاهد محتويات مكتبة المجمع والخدمات التي تقدمها لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في القريات.

واختتم جولته برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي، بزيارة مجمع كليات البنات بالقريات موجهاً جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للطالبات، واستكمال أعمال الصيانة بشكل مستمر لتوفير البيئة الأكاديمية المتميزة للطالبات.

كما التقى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في كليات القريات وإدارة الفرع موجهاً عدة رسائل توجيهيه من أجل تحقيق التقدم والإنجاز، ومؤكداً أهمية دور كل فرد في الجامعة في إنجاز وإنجاح خططها وبرامجها من الناحية العملية والتعليمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وكشف الدكتور الشايع عن تشكيل لجنة عليا في الجامعة، لوضع معايير للترقيات، واستمع لجميع الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الواردة من منسوبي الجامعة في القريات، معرباً عن شكره للجميع من عمداء ووكلاء ووكيلات وأعضاء هيئة تدريسية وإدارية على جهودهم المخلصة.

