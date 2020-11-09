وزيرالصناعة يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي – العراقي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.