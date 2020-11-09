التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي – العراقي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.
وزيرالصناعة يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي – العراقي.
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