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وزيرالصناعة يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين

وزيرالصناعة يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=919849
المناطق - الرياض

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في بغداد اليوم، وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز, وذلك على هامش أعمال المجلس التنسيقي السعودي – العراقي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية, ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها, وسبل الاستفادة من تجارب المملكة في المجال الصناعي والتعديني.

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