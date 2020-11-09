احدث الأخبار

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم حمدان بن فهاد اليامي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 822 جولة رقابية و ترصد 17 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن
أبرز المواد
 ٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية
المنطقة الشرقية
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام
أبرز المواد
 بعد تدشينه من أمير منطقة القصيم … محافظ البكيرية المكلف يزور مصرف الإنماء
منطقة القصيم
 3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر
أبرز المواد
 بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب
أبرز المواد
 إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم
أبرز المواد
 قبل 20 يناير.. سيل عقوبات أميركية ضد إيران
أبرز المواد
المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم حمدان بن فهاد اليامي

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم حمدان بن فهاد اليامي

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 822 جولة رقابية و ترصد 17 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

أمانة الشرقية تنفذ 822 جولة رقابية و ترصد 17 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

المنطقة الشرقية
بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن

بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن

أبرز المواد
٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

٧٦٧ طالبا و١٠٣٩ طالبة ضمن الترشيح المدعوم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية

المنطقة الشرقية

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم حمدان بن فهاد اليامي

المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم حمدان بن فهاد اليامي
http://almnatiq.net/?p=919863
المناطق - الرياض

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / حمدان بن فهاد بن جذبان آل مخلص اليامي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1036836912)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1 / 11 / 1440هـ وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ وتاريخ 23 / 6 / 1441هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

 

روابط ذات صلة

بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن

بايدن والجائحة.. تحرك لتطوير لقاح فعال بأسرع وقت ممكن
المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام
3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*