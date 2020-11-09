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امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة

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امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة

امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=919865
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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