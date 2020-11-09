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قبل 20 يناير.. سيل عقوبات أميركية ضد إيران

قبل 20 يناير.. سيل عقوبات أميركية ضد إيران
http://almnatiq.net/?p=919871

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، وذلك خلال الأسابيع العشرة المقبلة قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين، بحسب ما أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي مساء الأحد.

فقد كشفت مصادر مطلعة بحسب الموقع أن مبعوث إدارة ترمب الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، في القدس، الأحد، لمناقشة خطة العقوبات الجديدة المرتقبة. وأوضحت المعلومات أن إدارة ترمب ترغب بتصعيب عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، بحيث لا تستطيع الأخيرة رفع العقوبات الجديدة حتى لو عادت للاتفاق مرة ثانية.

وتتعلق العقوبات ببرنامج الصواريخ، ومساعدة إيران للمنظمات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

“بنك أهداف مشترك”

وبحسب هذه التقارير، فقد أعدت إدارة دونالد ترمب، في الأسابيع الأخيرة، بتشجيع ومساعدة جزء من الجهاز الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي، بنك أهداف لأشخاص إيرانيين ستطالهم العقوبات.

بدورها، ذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيتوجه إلى القدس في الأيام المقبلة للاستفادة من الأسابيع العشرة المتبقية للإدارة الأميركية الحالية ووضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي تصب في مصلحة إسرائيل.

وأضافت أن بومبيو سيصل إلى إسرائيل في جولة إقليمية في منتصف الأسبوع المقبل، وتعد هذه الزيارة هي المحاولة الأخيرة من قبل إدارة ترمب لزيادة الضغط على إيران.

ومن المقرر أن يجتمع أبرامز بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لإطلاعهما على تفاصيل العقوبات المنتظرة، اليوم الاثنين.

من جهته، رفض إليوت أبرامز الإجابة عن أسئلة موقع “أكسيوس” والقناة الإسرائيلية الـ 12، ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية بياناً رسميًا بشأن اجتماع رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي مع أبرامز.

قبل 20 يناير

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت ذكرت في وقت سابق، أن إليوت أبرامز سيكون في جولة إقليمية بالشرق الأوسط من 7 إلى 11 نوفمبر، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رحلته أو الغرض منها.

مايك بومبيو - فرانس برس

وأضافت المعلومات أن إدارة الرئيس ترمب المنتهية ولايته، تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، قبل 20 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس الأميركي الجديد اليمين.

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