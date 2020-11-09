احدث الأخبار

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر
أبرز المواد
 بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب
أبرز المواد
 إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم
أبرز المواد
 قبل 20 يناير.. سيل عقوبات أميركية ضد إيران
أبرز المواد
 “العمل يبدأ الآن”.. مديرة حملة بايدن تكشف تحركات مقبلة
أبرز المواد
 امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي الفيصل: بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة
أبرز المواد
 هاتريك “غير مسبوق” يطيح ريال مدريد أمام بلنسية
أبرز المواد
 وزير التعليم: رعاية الموهوبين هدف إستراتيجي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز التنافسية عالمياً
أبرز المواد
 إعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض في محمیة شرعان الطبيعية
أبرز المواد
 وزيرالصناعة يبحث مع نظيره العراقي مجالات التعاون بين البلدين
أبرز المواد
3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

أبرز المواد
بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب

بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب

أبرز المواد
إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم

إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم

أبرز المواد

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
http://almnatiq.net/?p=919883
المناطق - وكالات

قتل جندي 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار “بالتيمور” العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: “عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية”.

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

بدورها، أفادت قيادة المنطقة العسكرية الغربية بأنها تجري عملية بحث عن الجاني.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر
بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب

بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب
إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم

إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*