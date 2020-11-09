3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

المناطق - وكالات

قتل جندي 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار “بالتيمور” العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: “عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية”.

وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

بدورها، أفادت قيادة المنطقة العسكرية الغربية بأنها تجري عملية بحث عن الجاني.