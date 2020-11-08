بعد تدشينه من أمير منطقة القصيم … محافظ البكيرية المكلف يزور مصرف الإنماء

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد البشري

ضمن خطط مصرف الإنماء التوسعية لتقديم خدماته المصرفية في جميع مناطق المملكة ،دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مصرف الإنماء عن بعد في محافظة البكيرية يوم أمس الأحد بمكتب سموه بالإمارة بحضور الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعدد من مديري المصرف.

من جانبه زار محافظ البكيرية المكلف سعادة الأستاذ محمد العريفي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء سعادة الأستاذ عبدالمحسن الفارس، فرع المحافظة وبحضور رئيس لجنة أهالي البكيرية المهندس علي السويلم وعدد من المسئولين وأهالي المحافظة وشركاء المصرف بالإضافة لإدارة المصرف التنفيذية، وخلال الزيارة تم استعراض خدمات ومنتجات مصرف الإنماء أثناء جولة شملت كافة أقسام فرع المصرف بمحافظة البكيرية والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة لخدمة شركاء الإنماء من أهالي المحافظة.

بهذه المناسبة صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، بأن المصرف يواصل خططه التوسعية والعمل على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية معاصرة ومتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية تسعى لتلبية احتياجات جميع شركائنا من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات بمختلف مناطق المملكة، وأن محافظة البكيرية من المحافظات الحيوية والنشطة اقتصادياً والواعدة بمستقبل مزهر بإذن الله شأنها شأن مختلف مناطق ومحافظات مملكتنا الحبيبة، ويأتي حرص مصرف الإنماء على التواجد لتقديم خدمات رفيعة المستوى للمواطنين والمقيمين وذلك من خلال جميع فروع المصرف بما في ذلك فرع محافظة البكيرية .

جدير بالذكر أن مصرف الإنماء يقدم جميع خدماته المصرفية عبر قنواته الإلكترونية المتعددة وهي إنترنت الإنماء www.alinma.com وهاتف الإنماء 8001208000 وجوال الإنماء WAPP وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، كما يملك مصرف الإنماء شبكة مميزة من الفروع بلغت حالياً 173 فرعاً للرجال والنساء موزعة في كافة مناطق المملكة وحقق انتشاراً واسعاً ومميزاً لأجهزة الصرف الآلي تزيد عن 1,400 جهاز صراف آلي منتشر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.