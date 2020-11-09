احدث الأخبار

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام
أبرز المواد
 بعد تدشينه من أمير منطقة القصيم … محافظ البكيرية المكلف يزور مصرف الإنماء
منطقة القصيم
 3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر
أبرز المواد
 بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب
أبرز المواد
 إصابات «كوفيد ـ 19» تتجاوز 50 مليوناً في العالم
أبرز المواد
 قبل 20 يناير.. سيل عقوبات أميركية ضد إيران
أبرز المواد
 “العمل يبدأ الآن”.. مديرة حملة بايدن تكشف تحركات مقبلة
أبرز المواد
 امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 الأمير تركي الفيصل: بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة
أبرز المواد
 هاتريك “غير مسبوق” يطيح ريال مدريد أمام بلنسية
أبرز المواد
 وزير التعليم: رعاية الموهوبين هدف إستراتيجي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز التنافسية عالمياً
أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

أبرز المواد
بعد تدشينه من أمير منطقة القصيم … محافظ البكيرية المكلف يزور مصرف الإنماء

بعد تدشينه من أمير منطقة القصيم … محافظ البكيرية المكلف يزور مصرف الإنماء

منطقة القصيم
3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

أبرز المواد

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام
http://almnatiq.net/?p=919894
المناطق - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2020م) بكمية (860) ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله -خلال الفترة (فبراير – مارس2021م) وبواقع (14) باخرة، موزعة على (8) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (490) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (370) ألف طن.
وأفاد معاليه أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من (5) شركات عالمية.
وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .
يذكر أنه وبترسية الدفعة الخامسة والأخيرة لهذا العام (2020م)، تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو (3) ملايين طن، وشراء كمية (386) ألف طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم لهدف تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة.

روابط ذات صلة

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

3 قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا
الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر

الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا” : اللقاح المرشح لكورونا جاهزاً للاستخدام في نهاية ديسمبر
بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب

بايدن ونووي إيران.. تعامل صعب وطهران تترقب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*